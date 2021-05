AT&S steigert die Dividende

Der Leiterplattenhersteller AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (ISIN: AT0000969985) will für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Dividende in Höhe von 0,39 Euro ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 30,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 1,26 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 8. Juli 2021 stattfinden.

Im Vorjahr wurden 0,25 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 56 Prozent angehoben. Ex-Dividendentag ist der 27. Juli 2021. Dividenden-Zahltag ist der 29. Juli 2021. Das vorläufige Jahresergebnis 2020/21 wird am 18. Mai 2021 veröffentlicht.

Die AT&S-Gruppe mit Sitz in Leoben, Österreich, beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig.

Redaktion MyDividends.de