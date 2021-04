AT&T - Aktie erreicht nach Zahlen wichtige Hürde

AT & T Inc. - WKN: A0HL9Z - ISIN: US00206R1023 - Kurs: 31,495 $ (NYSE)

Der US-Telekommunikationskonzern AT&T hat heute die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vorgelegt. Diese kamen am Markt gut an. Das Unternehmen berichtete einen Nettogewinn von 7,5 Mrd. USD oder 1,04 USD je Aktie nach 4,6 Mrd. USD oder 0,63 USD im Vorjahreszeitraum. Bereinigt kam A&T auf einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie. Analysten hatten nur mit 0,78 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg von 42,8 auf 43,9 Mrd. USD. Der Markt hatte auch hier mit 42,7 Mrd. USD etwas weniger erwartet.

Was das Streaming-Business anbelangt, lief das erste Quartal ebenfalls erfolgreich. Die Kundenzahl von HBO Max stieg von 41,5 Mio. im vierten Quartal 2021 auf 44,2 Mio. Auf Gesamtjahressicht erwartet das Management ein Umsatzwachstum von 1 % und ein stabiles Ergebnis. Die KGVs der Aktie betragen 14 und 13. Vorrangig ist AT&T ein solider Dividendenwert. Die Dividendenrendite beträgt 6,6 %. Man könnte einen solchen Basiswert auch als "Anleihealternative" sehen. Kurstechnisch darf man hingegen von solchen Investments in der Regel nicht viel erwarten.

Mit dem heutigen Kurssprung wird ein wichtiger Widerstand bei 31,89 USD erreicht, der bereits wieder das Ende der jüngsten Erholung darstellen könnte. Erst wenn der Ausbruch darüber gelingt, wäre ein Zugewinn in Richtung 33,24 USD zu erwarten. Unterstützt ist die Aktie um 31,15 USD. Oberhalb der EMAs und dem Tief bei 29,30 USD besitzen die Bullen kleine Vorteile.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 171,76 172,68 174,27 Ergebnis je Aktie in USD -0,75 2,24 2,42 KGV - 14 13 Dividende je Aktie in USD 2,08 2,08 2,08 Dividendenrendite 6,61 % 6,61 % 6,61 % *e = erwartet

AT&T-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)