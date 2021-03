AT&T meldet konstante Dividende

Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2021 (Record date: 9. April 2021).

AT&T zahlt auf das Jahr hochgerechnet somit 2,08 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 30,31 US-Dollar (Stand: 26. März 2021) einer Dividendenrendite von 6,86 Prozent. AT&T zählt zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttung jedes Jahr anheben. Seit dem Jahr 1984 zahlt AT&T eine Dividende. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Die Historie von AT&T geht auf die Bell Telephone Company zurück, die im Jahre 1877 von Alexander Graham Bell gegründet worden ist. Im Jahr 1984 erfolgte die Zerschlagung des US-Telefonmonopolmarktes und AT&T teilte sich in die ehemalige Muttergesellschaft im Ferngesprächsmarkt sowie sieben regionale Anbieter (auch „Baby Bells“ genannt) auf. Im Jahr 2005 übernahm SBC AT&T und es entstand die heutige Firma. Im Jahr 2015 verlor AT&T seinen Platz im legendären Dow-Jones-Index an Apple. Im Juni 2018 schloss der Konzern die Übernahme von Time Warner ab. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete AT&T einen Verlust von 13,52 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,70 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 27. Januar berichtet wurde. Der Umsatz betrug 45,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 46,8 Mrd. US-Dollar). Die Aktie des Konzerns ist an der Wall Street notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2021 ein Kursplus von 5,39 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 216,37 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. März 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de