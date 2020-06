AT&T schüttet seit 36 Jahren eine Dividende aus

Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 3. August 2020 (Record date: 10. Juli 2020).

AT&T zahlt auf das Jahr hochgerechnet somit 2,08 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 29,08 US-Dollar (Stand: 26. Juni 2020) einer Dividendenrendite von 7,15 Prozent. AT&T zählt zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttung jedes Jahr anheben. Seit dem Jahr 1984 zahlt AT&T eine Dividende. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Die Historie von AT&T geht auf die Bell Telephone Company zurück, die im Jahre 1877 von Alexander Graham Bell gegründet worden ist. Im Jahr 1984 erfolgte die Zerschlagung des US-Telefonmonopolmarktes und AT&T teilte sich in die ehemalige Muttergesellschaft im Ferngesprächsmarkt sowie sieben regionale Anbieter (auch „Baby Bells“ genannt) auf. Im Jahr 2005 übernahm SBC AT&T und es entstand die heutige Firma. Im Jahr 2015 verlor AT&T seinen Platz im legendären Dow-Jones-Index an Apple. Im Juni 2018 schloss der Konzern die Übernahme von Time Warner ab. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete AT&T einen Nettogewinn von 4,96 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,35 Mrd. US-Dollar), wie am 22. April berichtet wurde. Der Umsatz betrug 42,78 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 44,83 Mrd. US-Dollar). Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde zurückgezogen. Die Aktie des Konzerns ist an der Wall Street notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2020 ein Kursminus von 25,59 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 207,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de