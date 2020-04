Atco hält Dividende stabil

Der kanadische Mischkonzern Atco Ltd. (ISIN: CA0467894006, TSE: ACO.Y) schüttet an seine Aktionäre eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,4352 kanadischen Dollar (CAD) aus.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2020 (Record date: 4. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 1,74 CAD. Beim aktuellen Börsenkurs von 37,16 CAD (Stand: 1. April 2020) beträgt die Dividendenrendite somit 4,68 Prozent. Atco mit Firmensitz in Calgary, in der kanadischen Provinz Alberta, ist 1947 gegründet worden. Der Mischkonzern beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter und ist vornehmlich in den Bereichen Logistik und Energie tätig. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse Toronto mit 25,01 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,58 Mrd. CAD (Stand: 1. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de