Athen fordert von Berlin Rüstungsexportstopp für die Türkei

ATHEN (dpa-AFX) - Die griechische Regierung fordert von Berlin, Rüstungsexporte an die Türkei zu stoppen. Das berichtete am Dienstag die halbstaatliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf diplomatische Quellen in der griechischen Hauptstadt. Demnach hat der griechische Außenminister Nikos Dendias in einem Brief an seinen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) gefordert, U-Boote, Fregatten, Flugzeuge und Ausrüstung für Panzer nicht auszuliefern. Dendias habe die Forderung mit wiederholten Provokationen Ankaras im östlichen Mittelmeer begründet, die auf die Schaffung von Tatsachen mit militärischen Mitteln abzielten.

Griechenland wirft der Türkei vor, vor griechischen Inseln illegal nach Erdgas-Vorkommen zu suchen. Die Regierung in Ankara weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehören. Deutschland hat bislang vergeblich versucht, in dem Konflikt zu vermitteln./axa/DP/jha