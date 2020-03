Athen greift Unternehmen unter die Arme - Strafen für Wucherer

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will nach der Lockerung der Sparauflagen durch die Eurogruppe den Unternehmen des Landes unter die Arme greifen, die wegen der Coronavirus-Pandemie schließen müssen. "Wir werden die Menschen nicht ohne Hilfe lassen", sagte der griechische Finanzminister Christos Staikouras am Dienstag im griechischen Nachrichtensender Skai.

Athen war bislang verpflichtet, bis 2022 den sogenannten Primärüberschuss - das Haushaltsplus ohne Schuldendienst und entsprechende Zinskosten - von 3,5 der Wirtschaftsleistung zu halten. Die Eurogruppe habe diese Verpflichtung für das laufende Jahr nun zurückgenommen. Zudem würden die Ausgaben des Staates für die Ankurbelung der Wirtschaft bei den Kontrollen der griechischen Finanzen nicht berücksichtigt, teilte der Finanzminister weiter mit.

An diesem Mittwoch sollen in Griechenland alle Einzelhandelsgeschäfte schließen. Bars, Tavernen, Restaurants und Nachtclubs sind bereites am vergangenen Wochenende geschlossen worden.

Der griechische Finanzminister äußerte sich optimistisch, dass sein Land mit Hilfe der EU die Folgen der Coronavirus-Pandemie überwinden werde. Sorgen bereitet vor allem der Tourismus, der die wichtigste Wirtschaftsbranche Griechenlands ist mit fast einer Million Menschen, die dort direkt oder indirekt beschäftigt sind.

Wer in Griechenland die Coronavirus-Pandemie nutzt, um illegale Gewinne zu machen, muss mit harten Geldstrafen rechnen. "Die Strafen werden je nach Fall zwischen 1000 Euro und einer Million Euro sein", sagte Vizeregierungschef Adonis Georgiadis dem Nachrichtensender "Protothema". Grundregel der neuen Verordnung werde sein, dass Händler und Lieferanten nicht höhere Gewinne machen dürften als Ende Februar.

In den vergangenen Tagen wurden in Griechenland Schutzmasken und Desinfektionsmittel teils zu Wucherpreisen in Geschäften und im Internet angeboten. In Griechenland waren bis Montagabend nach Angaben des Gesundheitsministeriums 352 Coronavirus-Infektionen diagnostiziert worden. Vier Menschen starben bisher./tt/DP/mis