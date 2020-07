Athen öffnet Tourismus für Briten

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland erlaubt seit Mittwoch Flüge mit Reisenden aus Großbritannien. Die ersten Chartermaschinen landeten bereits auf Rhodos, Kreta und in Athen, berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Die Maßnahme gilt ungeachtet der hohen Zahl von Infektionen in Großbritannien als ein Versuch dem griechischen Tourismus zu helfen, "am Leben zu bleiben", sagte Christos Pilatakis, ein Hoteldirektor aus Rhodos, der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Deutschen sind die Briten mit etwa drei Millionen Urlaubern jährlich die zweitgrößte Touristengruppe, die Griechenland besucht.

Nach Angaben des Verbandes der Hoteliers Griechenlands ist die Tourismuslage schwierig. Nur jedes zweite griechische Hotel hat bislang geöffnet. Die Buchungen von Besuchern der Inseln im kommenden August erreichen nur 15 Prozent der Kapazität der Hotels. Das hat allerdings auch Vorteile für die Besucher: Museen, archäologische Stätten, Strände und Tavernen sind fast überall leer.

Am Dienstag waren nach Angaben der Gesundheitsbehörde (EODY) 34 Touristen bei ihrer Einreise in Griechenland positiv auf das Virus getestet worden. Alle Urlauber, die auf dem Luftweg nach Griechenland kommen, müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Urlauber, die auf dem Landweg kommen, können nur aus dem bulgarischen Kulata in Griechenland einreisen und müssen einen negativen Coronavirus-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Griechenland ist eines der EU-Länder mit den wenigsten Corona-Infektionen./tt/DP/eas