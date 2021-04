ATLASSIAN - Die Bullen proben den Aufstand

Atlassian Corporation PLC - WKN: A2ABYA - ISIN: GB00BZ09BD16 - Kurs: 224,110 $ (NASDAQ)

Atlassian ist ein Anbieter von Softwarelösungen und richtet sich mit seinen Produkten vor allen Dingen an Softwareentwickler. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet. Im vergangenen Jahr beschäftigte Atlassian knapp 5.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD.

Um es gleich vorwegzunehmen. Die fundamentale Bewertung der Aktie ist jenseits von Gut und Böse. Dreistellige KGVs und KUVs weit jenseits der 20 sprechen Bände. Insofern würde ich die Aktie derzeit allenfalls als Trade sehen. Dennoch ist die aktuelle Situation interessant.

Ausgehend vom Hoch bei 262,40 USD hat der Titel bis Ende März scharf korrigiert. Im Zuge einer Erholung erreichte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder den EMA50 und die kurzfristige Abwärtstrendlinie der bisherigen Konsolidierung. Diese zwei Widerstände können zusammen mit dem Zwischenhoch bei 228 USD nun als Trigger verwendet werden. Steigt die Aktie möglichst dynamisch und signifikant über 228 USD, könnte sie zunächst das Hoch bei 241,04 USD ansteuern. Wiederum darüber bildet das Allzeithoch einen Widerstand und zugleich ein potenzielles Ziel.

Absicherungen bieten sich im Falle eines Ausbruchs aggressiv unter dem Zwischentief bei 217,27 USD an. Die konservativere Variante wäre eine Stoppsetzung unter dem Jahrestief bei 198,80 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,61 1,95 2,27 Ergebnis je Aktie in USD -1,43 1,12 1,40 Gewinnwachstum - 25,00 % KGV - 200 160 KUV 33,8 27,9 24,0 PEG neg. 6,4 *e = erwartet

Atlassian-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)