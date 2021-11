ATLASSIAN - Potenzielles Kaufniveau erreicht?

Atlassian Corporation PLC - WKN: A2ABYA - ISIN: GB00BZ09BD16 - Kurs: 393,070 $ ( Nasdaq

Die Atlassian-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2021 brach die Aktie des Anbieters von Softwarelösungen für Softwareentwickler über eine wichtige obere Trendbegrenzung nach oben aus. Bis 29. Oktober kletterte der Aktienkurs auf das aktuelle Allzeithoch bei 483,31 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei ist er am Dienstag in eine Unterstützungszone, die mit dem Aufwärtstrend seit Mai 2021 beginnt und mit der alten oberen Trendbegrenzung endet, zurückfallen. Gestern bildete die Aktie eine Inside-Kerze aus.

Kauf- oder Verkaufssignal?

Die Atlassian-Aktie befindet sich damit in einer wichtigen Situation. Gelingt der Aktie ein Anstieg über 401,91 USD, dann könnte sie zu einer Rally in Richtung des Allzeithochs ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 370,03 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit 29. Oktober. Hier käme das Aufwärtsgap vom 30. Juli zwischen 271,62 USD und 310,00 USD in den Blick.

Zusätzlich lesenswert:

Französische Luxus-Aktie mit Long-Chance

DAX-Aktie wehrt sich verzweifelt gegen Verkaufssignal

FRESENIUS MEDICAL CARE - Geht es den Bullen an den Kragen?

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants. Jetzt abonnieren

Atlassian Corporation PLC

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)