Atme tief durch… die Aktienmärkte werden es überstehen

Es war ein absolutes Gemetzel auf dem Aktienmarkt in dieser Woche - es gibt keine anderen Worte dafür. Der australische Index S&P/ASX 200 Index begann die Woche am Montag mit 6.216 Punkten. Am Freitag lagen wir bei 5.539 Punkten. Alles in allem war es ein Rückgang von 11 % in einer Woche - genug, um den Investoren Angst zu machen.

Es hätte auch noch schlimmer sein können - zu einem Zeitpunkt am Freitag war der Index um über 8 % eingebrochen und hatte zum ersten Mal seit 2016 die 5.000-Punkte-Marke durchbrochen.

Es ist immer einfach zu sagen, dass man beim Crash kaufen wird. Aber wenn die Situation hässlich wird, sieht die Sache oft anders aus.

In den Schlagzeilen wird inzwischen das Ende der Welt heraufbeschworen.

Freunde und Familie werden dir sagen, dass du verrückt bist.

Ich nehme es also niemandem übel, wenn er jetzt kalte Füße bekommt. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt und das ist noch untertrieben.

Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um durchzuatmen und neu zu bewerten, was wirklich passiert.

Ja, das Coronavirus ist jetzt auf Pandemie-Niveau und führt zu weltweiten Reiseverboten und einem Einfrieren der Weltwirtschaft.

Es ist eine wirklich schreckliche Zeit für uns alle.

Aber sie wird vorübergehen.

SARS, MERS und die Schweinegrippe waren alles sehr ernste globale Krankheiten, aber wir haben sie überstanden - ebenso wie dieses Coronavirus.

Und auch die Börse hat sie überstanden. Die Börsen waren gerade erst letzten Monat auf einem Rekordhoch.

Man wird es wieder erreichen (obwohl es schwer zu sagen ist, wann genau).

Dein Aktienportfolio wird im Moment nicht gerade schön aussehen. Aber die Aktien auf deiner Beobachtungsliste werden wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr so günstig ausgesehen haben.

Stelle dir den Aktienmarkt wie eine Wippe vor. Wenn die Zeiten gut sind, ist es eine schlechte Zeit zum Kaufen, aber wenn die Zeiten schlecht sind, ist es normalerweise eine gute Zeit zum Kaufen. Auch wenn du nicht den Mut zum Kaufen aufbringen kannst, dann mach einfach erst einmal nichts. Das ist normalerweise das Zweitbeste, was man in Zeiten wie diesen tun kann.

Warren Buffett sagte einmal, man solle “gierig sein, wenn andere ängstlich sind”. Gerade jetzt haben die anderen Angst. Ich denke, es wird nicht das Schlechteste sein, den Rat des Orakels zu befolgen und ein wenig gierig zu sein.

