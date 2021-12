ATN International gibt konstante Dividende bekannt

Der Telekommunikationskonzern ATN International Inc. (ISIN: US00215F1075, NASDAQ: ATNI) zahlt am 7. Januar 2022 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar je Anteilsschein an die Aktionäre aus. Record date ist der 31. Dezember 2021.

Damit schüttet der Konzern aus Beverly, im US-Bundesstaat Massachusetts, auf das Jahr hochgerechnet insgesamt 0,68 US-Dollar an die Aktionäre aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 1,63 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 41,43 US-Dollar (Stand: 13. Dezember 2021). ATN International (früher: Atlantic Tele-Network Inc.) ist ein Telekommunikationskonzern mit Serviceangeboten in unterversorgten Märkten in Nordamerika, auf den Bermudas und in der Karibik. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 166,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 111,7 Mio. US-Dollar), wie am 27. Oktober berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,6 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2021 notiert die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ aktuell mit 0,79 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 629 Mio. US-Dollar (Stand: 13. Dezember 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de