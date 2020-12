Atoss Software: Ausbruchsvorbereitungen laufen!

Das auf die Entwicklung und Vertrieb von Anwendungssoftware im Bereich des strategischen Managements von Arbeit und Zeit spezialisierte Unternehmen Attos Software erfreut sich in Zeiten des Home-Office großer Beliebtheit, das spiegelt auch der Wertzuwachs der Aktie in diesem Jahr wider. Seit Jahresanfang hat das Papier in der Spitze um 90 Prozent auf 142,50 Euro an Wert zugelegt. Seit Anfang September konsolidiert das Papier jedoch seinen vorherigen Anstieg in einem regulären Abwärtstrend aus und fand im Bereich der markanten Unterstützung aus Sommer dieses Jahres bei 112,00 Euro einen Boden vor. In den letzten Tagen ist die Aktie erneut an ihre obere Trendkanalbegrenzung angestiegen und dürfte schon bald mit einem Ausbruchsversuch starten, wie der Chartverlauf belegt.

Käufer müssen jetzt liefern

Damit es jedoch zu einem Folgekaufsignal in der Akte der Atoss Software kommen kann, muss ein beherzter Sprung mindestens über 135,50 Euro gelingen. Nur hierdurch ließe sich auf kurzfristige Sicht Kurspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 142,50 Euro ableiten, darüber würde schließlich der Bereich um 151,20 Euro in den Fokus der Anleger geraten. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3A5W zurückgegriffen werden. Solange jedoch kein nachhaltiger Ausbruch vollzogen worden ist, könnten kurzzeitige Rücksetzer sogar in den Bereich von 125,00 Euro abwärts reichen. Tiefer als 124,00 Euro sollte es dabei jedoch nicht mehr abwärts gehen, weil sonst ein Aufwärtstrendbruch sowie Rücksetzer auf 112,00 Euro drohen würden. Spätestens am 200-Tage-Durchschnitt dürfte sich wieder eine Erholungsbewegung einstellen.

Atoss Software (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 133,00 // 134,50 // 135,50 // 136,50 // 139,50 // 142,50 Euro Unterstützungen: 129,00 // 127,05 // 125,00 // 124,00 // 123,50 // 120,50 Euro

Fazit

Um von einem potenziellen Kaufsignal profitieren zu können, muss erst noch ein Ausbruch über 135,50 Euro gelingen. Mittelfristige Ziele können dann um 151,20 Euro für das Papier von Atoss Software abgeleitet werden, mit einem kurzen Zwischenstopp ist jedoch an den aktuellen Jahreshochs von 142,50 Euro zu rechnen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MA3A5W ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Rendite von 50 Prozent erzielen, der Schein dürfte bei maximaler Ausdehnung am Ende bei 4,63 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den 50-Tage-Durchschnitt vorerst aber nicht überschreiten, wodurch sich ein möglicher Ausstiegskurs im Falle eines Fehlsignals von 2,21 Euroergibt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3A5W Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,73 - 2,75 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 104,8915 Euro Basiswert: Atoss Software KO-Schwelle: 115,27 Euro akt. Kurs Basiswert: 131,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,63 Euro Hebel: 4,4 Kurschance: + 50 Prozent Börse Frankfurt

