ATOSS SOFTWARE - Die Bullen versuchen es

Der Ausbruch über eine wichtige Abwärtstrendlinie und ein Zwischenhoch bei 179,60 EUR bei der Aktie von Atoss Software hielt nicht lange an. Im Mai geriet der Nebenwert deutlich unter Druck, verteidigte aber zumindest den EMA200. Inzwischen lassen sich neue Trendlinien konstruieren. Dabei sendete der Wert zuletzt gleich mehrere Signale.

Die Abwärtstrendlinie seit Ende April wurde in der Vorwoche überboten. Heute steigt die Aktie per Upgap über das Zwischenhoch bei 179,20 EUR und den Abwärtstrend seit Januar. Damit sind prozyklische Kaufsignale aktiviert. Kurzfristig stellt das Zwischenhoch bei 187,40 EUR ein Ziel dar, darüber wäre das Allzeithoch bei 203,00 EUR erreichbar. Absicherungen bieten sich unter dem EMA50, beispielsweise bei 171,20 EUR, an.

Rückenwind bekommt der Titel von einer Aufstufung seitens Hauck & Aufhäuser. Das Analystenhaus hat gestern das Kursziel für die Aktie deutlich von 187 auf 204 EUR angehoben und das Rating "Buy" bestätigt. Diese Einschätzung deckt sich gut mit der charttechnischen Situation.

Fazit: Innerhalb der Korrektur seit Januar zeigt die Aktie von Atoss Software gute Ausbruchstendenzen. Oberhalb von 187,40 EUR kann die Aktie neue Allzeithochs über 203 EUR erreichen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 86,10 99,00 115,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,23 2,29 2,53 Gewinnwachstum 2,69 % 10,48 % KGV 82 80 73 KUV 17,0 14,7 12,7 PEG 29,8 6,9 Dividende je Aktie in EUR 1,67 1,70 1,90 Dividendenrendite 0,91 % 0,92 % 1,03 % *e = erwartet

