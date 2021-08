Attraktive Dividendenwachstumsaktien: Das zeichnet sie aus!

Dividendenwachstumsaktien können ein idealer Kompromiss für Investoren sein. Nicht nur, wenn es um die Einkommensmöglichkeiten geht. Nein, sondern auch mit Blick auf die Gesamtrendite. Konservative, defensive Klasse und selbst ein moderates Wachstum sind häufig Wegbereiter für marktschlagende Renditen.

Es stellt sich häufig nur die Frage, wie man attraktive Dividendenwachstumsaktien findet. Hier sind jedenfalls meine Bewertungskriterien, wie ich vorgehe. Natürlich unternehmensorientiert, gerade bei wachstumsstärkeren Aktien spielt jedoch auch die fundamentale Bewertung eine wichtige Rolle.

Attraktive Dividendenwachstumsaktien: Bewertung

Bei der Bewertung von attraktiven Dividendenwachstumsaktien sollten Foolishe Investoren natürlich bereit sein, Kompromisse einzugehen. Wobei wir sagen können: Je stärker das Wachstum und je größer das künftige Potenzial, desto höher darf auch die fundamentale Bewertung sein. Möglichkeiten verdienen in der Regel ein gewisses Premium.

Im Endeffekt sind klassische Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis in diesem Kontext natürlich auch wichtig. bei einer Dividendenwachstumsaktie achte ich jedoch eher darauf, ob mir die initiale Dividendenrendite reicht. Sowie natürlich auch, wie nachhaltig und wie viel Potenzial die Dividende noch gemessen am Ausschüttungsverhältnis besitzen könnte.

Vielleicht ein Hinweis: Eine attraktive Dividendenwachstumsaktie wird man in der Regel nicht mit einem Schnäppchen-KGV bekommen oder mit einer hohen Dividendenrendite. Nein, sondern man sollte bereit sein, für das Wachstum ein gewisses Premium zu bezahlen.

Markt mit jeder Menge Potenzial!

Attraktive Dividendenwachstumsaktien besitzen jedoch auch unternehmensorientiert zwei wichtige Dinge. Zum einen einen Markt mit einem gigantischen Potenzial. Wobei das selbst auf defensive Segmente wie die Lebensmittel-Industrie, Pharma-Aktien oder selbst Immobilien zutreffen kann. Wichtig ist einfach bloß, dass die Möglichkeiten zum Wachsen anhalten.

Zum anderen auch, dass sich das Unternehmen ideal positionieren kann, um vom Marktpotenzial zu profitieren. Im ersten Moment klingt das wie zwei triviale Bemerkungen. Foolishe Investoren, die sich etwas intensiver mit Wachstum oder Dividendenwachstumsaktien auseinandergesetzt haben, merken jedoch schnell: Im Kern dreht sich beim Aufbau einer Investitionsthese lange Zeit eine Menge um diese Faktoren.

Attraktive Dividendenwachstumsaktien: Beständigkeit

Zu attraktiven Dividendenwachstumsaktien gehört zu guter Letzt auch ein gewisses Maß an Beständigkeit. Gemeint ist hiermit ein konsequentes Wachstum, sowohl operativ als auch mit Blick auf die Dividende. Und besser keine sprunghaften Zuwächse, die auf Kosten der nächsten Jahre gehen.

Idealerweise zeigt die Dividendenhistorie der Aktie, dass dieses Maß vorhanden ist. Wichtig ist jedoch auch hier, die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich möchtest du von den zukünftig wachsenden Ausschüttungen ja weiterhin profitieren.

Attraktive Dividendenwachstumsaktien sollten sich idealerweise auch dadurch auszeichnen, dass sie die eine oder andere Krise ohne eine Kürzung der Ausschüttung hinter sich gebracht haben. Und idealerweise ihren Wachstumskurs unbeschadet fortsetzen.

