AUA-Chef - Rückkehr auf Vorkrisenniveau kann Jahre dauern

Wien (Reuters) - Der Chef der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines, Alexis von Hoensbroech, rechnet mit keiner zügigen Erholung der von der Virus-Krise gebeutelten Luftfahrtindustrie.

"Es könnte durchaus einige Jahre dauern, bis die Nachfrage wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehrt", sagte der Vorstandschef der österreichischen Fluglinie in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Luftfahrt-Portal Austrianaviation. Entscheidend werde sein, mit der richtigen Kapazität und der richtigen Sequenz das Unternehmen wieder anzufahren, fügte er an.

Die derzeitige Lage sei "außerordentlich schwierig". "Wir haben 7000 Mitarbeiter, millionenschwere Flugzeuge und aktuell null Einnahmen. Das hält keine Airline sehr lange durch". Je länger die Krise dauere, desto mehr Unterstützung werden die Fluglinien auch vom Staat benötigen. Früheren Angaben zufolge ist der Linienflugbetrieb von Austrian bis 19. April eingestellt.

Genau absehbar sei die weitere Entwicklung aber noch nicht. "Wir rechnen derzeit mehrere Szenarien durch. Es ist meines Erachtens aber zu früh, sich festzulegen". Insgesamt bleibe er aber zuversichtlich: "Irgendwann ist der Corona-Spuk auch wieder vorbei".