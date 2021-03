Auch Bundesrat stimmt für EU-Schuldenaufnahme für Corona-Hilfstopf

Berlin (Reuters) - Nach dem Bundestag hat sich auch der Bundesrat hinter die gemeinsame Schuldenaufnahme der EU für den Corona-Wiederaufbaufonds gestellt.

Die Länderkammer votierte am Freitag einstimmig dafür. Mit dem sogenannten Eigenmittelbeschluss soll der EU-Kommission erlaubt werden, für den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Topf erstmals im großen Stil Schulden aufzunehmen. Der Regelung müssen alle EU-Regierungen zustimmen, mehr als die Hälfte hat dies bereits getan. Der Bundestag hatte am Donnerstag mit großer Mehrheit grünes Licht gegeben. Kritiker befürchten, dass aus der Sondersituation ein Dauerzustand werden könnte - mit einer tendenziell riesigen Haftung Deutschlands für die Schulden anderer EU-Staaten. CDU/CSU sehen in dem Vorgehen deswegen eine einmalige Aktion, für den Regierungspartner SPD ist es dagegen ein Schritt Richtung Fiskalunion, also gemeinsamer Finanzpolitik in Europa samt gemeinsamer Schulden.

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach von einem Signal für europäische Solidarität. "Ein kraftvoller Aufschwung in Europa ist eine wichtige Voraussetzung für Deutschlands wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand." Die Regierung sei gut gerüstet gegen Verfassungsklagen, die unter anderem die AfD angekündigt hatte. "Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen werden kann", betonte Scholz.