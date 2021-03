Auch Deutschland setzt Corona-Impfung mit Astrazeneca aus

Berlin (Reuters) - Auch Deutschland setzt nun die Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca aus.

Man folge damit einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin am Montag mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werde den Schritt in Kürze (16.00 Uhr MEZ) vor der Presse erläutern. Nach Berichten über Komplikationen durch Blutgerinnsel nach der Impfung haben die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island den Einsatz des Impfstoffs bereits vorübergehend ausgesetzt. Italien und Österreich stoppten die Verwendung von bestimmten Chargen.

Astrazeneca selbst hat seinen Covid-19-Impfstoff verteidigt. Der Pharmakonzern sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft worden seien, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben, teilte Astrazeneca am Sonntagabend mit.