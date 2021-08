Auch EU unterstützt Türkei im Kampf gegen Waldbrände

Istanbul/Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union unterstützt die Türkei im Kampf gegen die seit Tagen wütenden Waldbrände.

Es würden zwei Löschflugzeuge aus Spanien und eines aus Kroatien zur Verfügung gestellt, teilte die EU am Sonntag mit. Zuletzt schon hatten Russland, die Ukraine, der Iran und Aserbaidschan Einsatzkräfte zur Unterstützung geschickt. Nach Angaben der türkischen Behörden sind die meisten der mehr als 100 Brände inzwischen unter Kontrolle. Die Zahl der Getöteten stieg am Sonntag auf zehn, nachdem zwei weitere Menschen in der Stadt Manavgat ums Leben kamen.

Auch auf der italienischen Insel Sizilien und in Griechenland standen Waldflächen in Flammen. Griechenland kämpft zudem mit extrem heißen Wetter: Am Montag und am Dienstag werden Temperaturen von bis zu 44 Grad erwartet.