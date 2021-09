Auch Finanzinvestor KRR prüft Gegengebot für Zooplus

Berlin (Reuters) - Um den Münchner Online-Tierbedarfshändler Zooplus zeichnet sich ein milliardenschweres Bietergefecht ab.

Neben dem schwedischen Finanzinvestor EQT führt Zooplus inzwischen auch Gespräche mit dem US-Finanzinvestor KKR, wie das deutsche Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Ausgang der Verhandlungen mit beiden Parteien sei "zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen". Erst Mitte August hatte Hellman & Friedman angekündigt, Zooplus für fast drei Milliarden Euro kaufen zu wollen. Die Amerikaner stellten eine Offerte über 390 Euro in bar in Aussicht. Inzwischen notieren die Zooplus-Papiere deutlich darüber. Am Dienstag legten sie um gut drei Prozent auf 435 Euro zu.