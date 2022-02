Auch Italien sperrt Luftraum für Russland - 110 Millionen für Kiew

ROM (dpa-AFX) - Wegen des Krieges in der Ukraine sperrt auch Italien seinen Luftraum für russische Flugzeuge. Wie zuvor bereits Deutschland und andere EU-Staaten entschloss sich die Regierung am Sonntag zu diesem Schritt, wie das Büro von Ministerpräsident Mario Draghi mitteilte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Unterdessen beschloss die Regierung in Rom, der Ukraine 110 Millionen Euro an Soforthilfe zu übergeben. Ein entsprechendens Dokument unterschrieb Außenminister Luigi Di Maio, wie er am Sonntag in den Sozialen Netzwerken mitteilte. Er habe seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba über die Hilfe in Kenntnis gesetzt.

"Der Frieden ist unser aller Ziel, für das wir jeden Tag arbeiten. Auf russische Waffen antworten wir mit Sanktionen: Das ist der einzige Weg, diesen wahnsinnigen Krieg zu beenden", schrieb Di Maio.

Allerdings stehen die Italiener Medienberichten auch davor, der Ukraine Waffen zu liefern. Die Regierung arbeite an einem Dekret, Panzerabwehrwaffen und Stinger-Raketen für Kiew bereitzustellen, schrieb die Zeitung "La Repubblica" am Sonntag. Wie aus Deutschland seien rund 500 Flugabwehrraketen und 1000 Panzerabwehrwaffen geplant./msw/DP/he