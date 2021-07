Auch Kroatien, Litauen, Zypern und Slowenien bekommen EU-Corona-Hilfen

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union hat grünes Licht für Corona-Hilfen für Kroatien, Litauen, Zypern und Slowenien gegeben.

Mit der Entscheidung der EU-Finanzminister vom Montag erhöht sich die Zahl der Länder, deren Anträge auf Aufbauhilfen bewilligt wurden, auf 16, darunter Deutschland. In den nationalen Aufbauplänen müssen die Staaten im Detail darlegen, wofür sie die Hilfen verwenden wollen. Die EU will mit insgesamt 800 Milliarden Euro die wirtschaftliche Erholung anschieben. Die Mittel sollen in Form von Zuschüssen und günstigen Krediten fließen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Klimaschutz und Digitalisierung.