Auch lettische Friseure dürfen wieder öffnen

RIGA (dpa-AFX) - Auch in Lettland dürfen Friseure nach gut zweimonatiger Zwangspause unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen. Nagelstudios dürfen ebenfalls erneut Kunden empfangen. Insgesamt konnten in den Salons nach Schätzung des Wirtschaftsministeriums in Riga mehr als 8700 Beschäftigte ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Nach einem Bericht des lettischen Rundfunks zeigten sich viele Haar-Stylisten in Riga und Umgebung glücklich, dass sie ihre Betriebe wieder öffnen durften. Neben längeren Wartezeiten müssen sich Kunden demnach voraussichtlich auch auf etwas höhere Preise einstellen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, mussten die Salons im Zuge des Corona-Lockdowns Mitte Dezember schließen. Aus Frust darüber organisierten einige Friseure zuletzt kreativen Protest: Mitten im kalten Winter vergaben sie öffentlichkeitswirksam Termine im Wald, um auf ihre Existenzängste und Nöten aufmerksam zu machen.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern kämpft seit dem Herbst mit einer steigenden Zahl an Neuinfektionen. Aufgrund strenger Corona-Regeln hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt. Dennoch ist die Entwicklung nach jüngsten Daten der EU-Behörde ECDC weiter klar schlechter als in Deutschland. In Lettland wurden seit Pandemie-Beginn gut 86 000 Corona-Fälle erfasst, über 1600 Infizierte starben./awe/DP/stw