Auch Schweden will WM-Playoffs gegen Russland boykottieren

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach dem polnischen hat auch der schwedische Fußball-Verband angekündigt, keine WM-Playoffs gegen Russland zu spielen. "Unabhängig davon, wo das Spiel stattfinden würde", teilte der SvFF am Samstag mit. Der Verband forderte den Fußball-Weltverband FIFA auf, die Ausscheidungsspiele mit russischer Beteiligung Ende März abzusagen. "Aber unabhängig davon, wie sich die FIFA entscheidet, werden wir im März nicht gegen Russland spielen", sagte Verbandschef Karl-Erik Nilsson.

In den europäischen Playoffs zur WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) werden Ende März drei Tickets vergeben. Schweden würde am 29. März in einem von drei Endspielen auf Russland treffen, wenn die Auswahl zuvor in ihrem Halbfinale Tschechien besiegt. Russland soll zunächst gegen Polen spielen - doch auch der polnische Verband hat bereits angekündigt, nicht antreten zu wollen. Die Ukraine spielt in ihrem Halbfinale am 24. März in Schottland.

Die FIFA hatte am Donnerstag zunächst keine Konsequenzen aus der Invasion Russlands in die Ukraine gezogen./mj/DP/stk