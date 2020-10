Audi plant mit chinesischem Partner Bau von Elektroautos

Peking (Reuters) - Audi gründet mit dem chinesischen Autobauer FAW ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Elektroautos.

Beide Partner hätten in einer Absichtserklärung vereinbart, von 2024 an Fahrzeuge auf Basis der Premium-Elektroplattform PPE zu bauen, teilte Audi am Dienstag mit.