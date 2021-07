audius: Eine kerngesunde Grundlage für weiteres Wachstum

Nach der letztjährigen Verschmelzung mit drei Schwestergesellschaften und starken Abschlusszahlen in 2020 verfüge die audius SE laut SMC-Research über eine kerngesunde Grundlage. SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet deshalb ein fortgesetztes und profitables Wachstum und bestätigt sein bisheriges Urteil.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe audius in den letzten drei Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen, die in den starken Abschlusszahlen für 2020 und für Q1 2021 sowie mit der angehobenen Prognose für das Gesamtjahr 2021 ihren bisherigen Höhepunkt gehabt habe. Gleichzeitig haben die letzten Zahlen mehr als deutlich gezeigt, so das Researchhaus, dass die Erwartung eines klar wertschöpfenden Charakters der letztjährigen Verschmelzung mit den drei Schwestergesellschaften, den auch die Analysten in ihren Schätzungen angenommen hatten, korrekt gewesen sei.

Inzwischen verfüge das Unternehmen über eine kerngesunde Grundlage aus einer guten Stellung in aussichtsreichen Zielmärkten, einem breiten und attraktiven Leistungsportfolio und einer ausreichenden Größe, um auch in Zukunft profitabel zu wachsen. Hinzu kommen laut SMC-Research eine exzellente Bilanzsituation mit einer sehr hohen Nettoliquidität und ein erfahrenes Management, das zudem selbst einen hohen Aktienanteil halte.

Die Analysten erwarten deswegen ein stetiges und profitables Wachstum, wobei sie sich in ihren Schätzungen ausschließlich auf die organische Entwicklung beschränkt haben. Da audius aber auch via Akquisitionen wachsen wolle, dies schon in der Vergangenheit oft erfolgreich umgesetzt habe und aufgrund der starken Bilanz dazu auch sehr gut in der Lage sei, bilde die Bewertung der Analysten nur einen Teil des Potenzials ab.

Gleichwohl sehen die Analysten den fairen Wert bei 16,40 Euro je Aktie und damit deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Dementsprechend bestätigen sie ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.07.2021 um 8.53 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.07.2021 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 07.07.2021 um 8:15 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-07-SMC-Studie-audius-SE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: NL0006129074