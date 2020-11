audius: Rekordwerte in Q3 und Rekordziele für das Gesamtjahr

Die audius SE habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal das Umsatzwachstum fortgesetzt und deutliche Ergebnissteigerungen erzielt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht sich durch diese Zahlen in seiner bisherigen Einschätzung des Unternehmens bestätigt und hält das Urteil „Buy“ mit dem Kursziel 13,70 Euro aufrecht.

Die audius SE habe in den ersten neun Monaten den Umsatz um 8,5 Prozent auf 20,5 Mio. Euro gesteigert und das Vorsteuerergebnis um 71 Prozent auf 1,2 Mio. Euro verbessert, gleichbedeutend mit einer Vorsteuermarge von 5,9 Prozent. Auf dieser Grundlage und zusammen mit dem Beitrag der Zukäufe (die drei Schwestergesellschaften und die Unidienst GmbH), die im vierten Quartal erstmals in den Konzernabschluss einbezogen werden, peile audius für das Gesamtjahr einen Umsatz von mehr als 30 Mio. Euro und ein EBITDA von über 2 Mio. Euro an.

Sowohl die Q3-Zahlen als auch die erstmals veröffentlichte Prognose unter Einbeziehung der Akquisitionen entsprechen laut SMC-Research den eigenen Erwartungen, weswegen die Analysten ihre Schätzungen unverändert lassen. Auf dieser Grundlage hat SMC-Research sowohl das Kursziel von 13,70 Euro als auch das Urteil „Buy“ bestätigt.

audius SE - ISIN: NL0006129074