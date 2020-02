Auf der Überholspur

Fondsmanager

Mark Denham ist Head of European Equities und Fondsmanager. Er kam im September 2016 von Aviva Investors zu Carmignac. Bei Aviva war er als Fondsmanager und Head of Pan-European Equities tätig. Bevor er 2003 zu Aviva Investors ging, war er als Director of European Equities bei Insight Investment sowie Fondsmanager bei National Mutual Life. Seit 17. November 2016 managt er neben anderen Fonds auch den Carmignac Portfolio Grande Europe.

Anlagestrategie

Der Manager investiert streng nach einem Bottom-up-Ansatz. Bei der Auswahl der Titel konzentriert er sich auf Unternehmen von hoher Qualität und überdurchschnittlichem Wachstum. „Nur solche Unternehmen haben dank einer hohen Nachhaltigkeit der Gewinne die besten langfristigen Wachstumsaussichten. Sie können ihre Gewinne reinvestieren, um so organisch zu wachsen“, erklärt Denham. Zudem müssen die Titel auch seine ESG/SRI-Kriterien erfüllen, damit sie zukunftsfähig sind.

Im Januar 2019 erhielt der Carmignac Portfolio Grande Europe das französische SRI-Label. Aus einem Universum von rund 1500 Titeln schaffen es nach Denhams Selektion nur noch rund 30 bis 40 in den Fonds. Solche Aktien findet Denham meist in Branchen, die nicht allzu stark von Faktoren wie Konjunktur, Regulierung oder Rohstoffpreisen abhängig sind. Daher meidet der Brite etwa Banken, traditionelle Versorger oder Ölfirmen.

Stattdessen bevorzugt Denham Sektoren mit Aussicht auf strukturelles Wachstum, in denen das Management als wichtigster Treiber für den künftigen Erfolg des jeweiligen Unternehmens bedeutend ist. Dies ist etwa in den Bereichen Technologie, Konsum oder Gesundheit der Fall. Letzteren hat er hoch gewichtet (ca. 25 %).

„Wir mögen den Gesundheitssektor, insbesondere auch die Biotechnologie, von der wir glauben, dass es sich dabei um einen wachstumsstarken Sektor handelt“, sagt Denham. Seine größte Position ist daher Novo Nordisk aus Dänemark. Aber er ist auch in weniger bekannte Titel wie Galapagos Genomics aus Belgien investiert. Zu seinen drei größten Positionen zählt auch SAP. Bei den Walldorfern gefallen Denham vor allem die guten Wachstumsaussichten der neuen Version der S/4HANA-Software und der Cloud.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden erneuerbare Energien. Einer der Topwerte stammt hier aus Dänemark. „Orsted, Dänemarks größtes Energieunternehmen, investiert stark in saubere Energien. Sie sind inzwischen der weltweit größte Produzent von Offshore-Windenergie“, sagt er. Zudem ist er bei der spanischen Solaria investiert. Sie betreiben Photovoltaikanlagen in Spanien, Griechenland, Italien und Uruguay.

Fazit

Seit Denham den Fonds managt, läuft er sehr gut. Er gehört wieder zu den besten Europafonds und ist empfehlenswert.

Fonds-Daten-250220Fonds-Daten-250220

Quelle: fondsxpress

powered by