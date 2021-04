Auf die Party folgt Ernüchterung im DAX

Da am Nachmittag keine weiteren Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung anstanden, bewegte sich der Markt eher impulsiv. Vom Start weg domi">video

Rekordlevel neu definiert

Direkt zum Wochenstart konnte der Schwung vom Freitag ausgebaut und mit 15.501 ein neues Allzeithoch erzielt werden. An diesem Level muss sich der Deutsche Aktienindex nun messen lassen. Immerhin war es nach der langen Seitwärtsphase ab Anfang April der nächste Bewegungsimpuls.

Doch bereits zum Mittag legte der Index den Rückwärtsgang ein und fiel unter die Schlusskurse vom Freitag. Insgesamt kein Anzeichen für Sorgen, doch sollte dies im Kontext der Quartalszahlen mit beachtet werden.

Unser Händler nahm dazu vor der Mittagspause entsprechend Stellung:

Da am Nachmittag keine weiteren Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung anstanden, bewegte sich der Markt eher impulsiv. Vom Start weg dominierten hierbei die Minuszeichen an der Wall Street. Der Unfall eines Tesla beunruhigte die Marktteilnehmer zunächst, der Dow Jones stabilisierte sich zudem über der 34.000er-Marke.

Für den DAX genügten diese Vorgaben der Wall Street nicht, um wieder in die Pluszone zu gelangen. Das Minus wurde ausgebaut und belief sich zum Handelsende auf rund 100 Punkte.

Damit wurden folgende Parameter verzeichnet:

Eröffnung 15.496,87 Tageshoch 15.501,84 Tagestief 15.368,39 Vortageskurs 15.459,75 Schlusskurs 15.379,34

Damit konnte sich der Index nicht weiter auf der Oberseite absetzen und korrigiert den starken Anstieg vom Freitag direkt, wie der heutige Chart der Tagesentwicklung aufzeigt:

Neben dem stärkeren Goldpreis belasteten auch die anziehenden US-Anleihen den Aktienmarkt. Dies ging dem MDAX und SDAX ähnlich, auf Rekorde folgte der Kater.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Die Quartalszahlen in den USA könnten als Vorbote gelten. Im DAX selbst geht es erst ab dem Donnerstag mit SAP los.

An der Spitze der DAX-Aktien stand heute die E.ON nach einer Kaufempfehlung. Goldman Sachs stufte die Titel auf "Buy" hoch und hob parallel das Kursziel um 14 Prozent auf 12,00 Euro nach oben an. Basierend auf dem Einsparpotenzial im Unternehmen sehen sie eine positive Zukunft.

Auf dem zweiten Rang lag erneut die Delivery Hero. Damit hat sich das Papier vom Tief der letzten Wochen um knapp 30 Prozent erholt und könnte nun wieder das Rekordhoch ansteuern. Auf Platz drei lag die Bayer-Aktie, über die wir im Morgenvideo sprachen.

Die Verliererliste führten die Automobilzulieferer an. Vor allem Covestro und Continental wurden in Sippenhaft genommen, nachdem Tesla in den USA stark unter Druck geriet.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der erste Handelstag dieser Woche hat den DAX noch nicht zurück an die mittelfristige Trendlinie geworfen. Der Ausbruch über der Range ist weiterhin gut sichtbar und zunächst etabliert:

Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag dürfte es spannend bleiben, ob der Index weiter Fahrt aufnimmt oder sich erst einmal nach dem Erstarken des Euro-Dollar in Zurückhaltung übt. Dazu sprechen wir morgen mit Daniel Saurenz in der Mittagsschaltung.

Folgende Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

