Auf diese Aktie setzt Cathie Wood jetzt 1.200.000.000 US-Dollar!

Die Aktienauswahl von Cathie Wood ist für Foolishe Investoren noch immer überaus relevant. Die Starinvestorin investiert unternehmensorientiert in starke Wachstumsaktien, wobei es um Visionen und disruptive Geschäftsmodelle geht. Oder, anders gesagt: innovative Wachstumschancen mit jeder Menge Potenzial.

Jetzt erkennen wir mit Blick auf den von Cathie Wood geleiteten Ark Innovation ETF, dass die Starinvestorin inzwischen 1,2 Mrd. US-Dollar auf eine überaus interessante Aktie setzt. Das entspricht einem Anteil von über 6 % am gesamten besagten Passivfonds.

Riskieren wir heute daher einen Blick auf diese Chance und was die widersprüchlicherweise als Anti-Warren-Buffett geltende Starinvestoren mit der Investition verknüpft. Keine Frage: Das könnte auch für dich als Wachstumsinvestor eine interessante Möglichkeit sein.

Cathie Wood setzt 1,2 Mrd. US-Dollar auf diese Aktie

Wie wir mit Blick auf das Portfolio des Ark Innovation ETF erkennen, gibt es inzwischen eine größere, zweitplatzierte Aktienposition: Nämlich die von Teladoc Health. Zum 24.05. dieses Jahres erkennen wir ein Aktienpaket von über 8,5 Mio. Anteilsscheinen an dem Telemedizinspezialisten im Portfolio der Starinvestorin. Umgerechnet entspricht das ziemlich exakt einem Wert von 1,2 Mrd. US-Dollar.

Cathie Wood ist von der Telemedizin angetan und hat die Position zuletzt signifikant ausgebaut. Damit gehört die Aktie des digitalen Gesundheitskonzerns und Telemedizinspezialisten gewiss zu den größeren, konzentrierten Beteiligungen. Es bleibt nur die Frage: Warum genau?

Die Telemedizin ist ein klarer Wachstumsmarkt und Teladoc Health folgt dieser Spur überaus rasant. Im letzten, ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2021 kletterten die Umsätze schließlich um 151 % auf 453,7 Mio. US-Dollar. Das ist gewiss ein Wachstum, das Cathie Wood gefallen dürfte.

Die Vision hinter der Aktie von Teladoc Health ist eigentlich klar: Die Telemedizin und digitale Gesundheitsdienstleistungen besitzen jede Menge Potenzial. Allerdings bleibt die Frage, was diese spezielle Aktie in diesem Bereich so faszinierend macht.

Was ist das Einzigartige …?

Das Einzigartige hinter der Aktie von Teladoc Health könnte für Cathie Wood der Zugang zu dem Markt sein. Der Telemedizinspezialist hat sich frühzeitig in dem Markt positioniert und besitzt daher einen gewissen First-Mover-Vorteil. Alleine das könnte bereits zu einer perfekten Ausgangslage führen. In einem Markt, wohlgemerkt, der langfristig gigantisch sein könnte. Wenn sich die Marktanteile von analogen Arztbesuchen konsequent in Richtung des digitalen Angebots verschieben, bietet das jede Menge Potenzial.

Langfristig könnte es außerdem ein größeres Ökosystem geben. Teladoc Health rüstet sich beispielsweise mit dem Zukauf von Livongo Health für ein überproportionales Marktwachstum. Nicht nur die Telemedizin ist dabei im Fokus, sondern auch das Tracken und zukünftig vielleicht noch das Verwalten von Daten.

Wo wir außerdem von Einzigartigkeit sprechen: Die Aktie von Teladoc Health ist zuletzt um ca. die Hälfte reduziert. Cathie Wood dürfte auch diesen Discount gerne nutzen. Auch die Starinvestorin mag schließlich Qualität zu einem guten Preis.

Der Artikel Auf diese Aktie setzt Cathie Wood jetzt 1.200.000.000 US-Dollar! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021