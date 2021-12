Auf ein sehr gutes 2021 - ein gutes 2022?

Replaced by the video

Ein sehr gutes 2021, spricht für ein zumindest gutes 2022! Historisch betrachtet gab es seit 1928 nur zwei Ausnahmen. Der S&P 500 konnte im ausklingenden Jahr über 70 Rekorde feiern, und damit die meisten Rekorde seit 1995. Einfach waren die letzten Monate trotzdem nicht, da insbesondere die Wachstumswerte deutlich an Boden verloren haben. Kommende Woche beginnt die Berichtssaison. Ausserdem könnten die vielen Inflationsdaten eine erste Entspannung der Wachstumsraten signalisieren. Einen guten Rutsch und Frohes Neues Handelsjahr!

0:00 - Intro

0:25 - Was für ein Jahr!

3:34 - Was kommt nächstes Jahr?

7:13 - China lässt Federn

10:35 - US Werte

11:24 - Samsung & Biogen

14:01 - Fluggesellschaften & Micron Technology

16:11 - Tesla, Lucid, Ford, GM & die Citigroup

20:40 - Ausblick auf kommende Woche

23:41 - Fauci: “Omikron-Zenit Ende Januar!”

25:09 - Frohes Neues Jahr!

