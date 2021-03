Auf Supreme Master TV: Bekannte spirituelle Führerin ruft zum Gebet für eine vegane Welt auf

Die Gesellschaft von heute unterliegt einem Wandel von noch nie zuvor dagewesener Geschwindigkeit - mit Informationen, die in sagenhaftem Tempo geteilt werden, und einer globalen Pandemie, die jeden dazu gezwungen hat, seine Lebensweise in kurzer Zeit neu zu definieren. Menschen in der ganzen Welt haben ihr Verhalten in einer Weise umgestellt, wie man es sich vor nur einem Jahr nicht hätte vorstellen können. Da überrascht es nicht, dass eine gewaltige unermessliche Veränderung auch die Esskultur der Gesellschaft erreicht hat. Die vegane Bewegung wächst so schnell, dass die Wall Street und andere globale Finanzbörsen einen zunehmenden Anstieg von veganen Börsengängen verzeichnen.

Die große Mehrheit von Restaurants bietet nun vegane Alternativen an und Restaurantketten kreieren die besten Burger und Pizzabeläge auf Pflanzenbasis. Die Anzeichen für eine solche Veränderung sind stärker denn je, und renommierte Wissenschaftler aus dem Gesundheits- und Umweltbereich unterstützen diesen Gesellschaftswandel auf Pflanzenbasis.

In ihrer Botschaft betont die Höchste Meisterin Ching Hai, eine weltweit bekannte spirituelle Lehrerin, wie wichtig es ist, ein veganes Gesetz einzuführen, womit gemeint ist, alle tierischen Erzeugnisse in der ganzen Welt abzuschaffen. Die Tierhaltung und die verschiedenen Geschäftszweige, die sich aus ihr ergeben, sind nicht nur brutal im Sinne eines moralischen Fehlverhaltens, sondern gefährden auch das Leben auf der Erde. Ausbeutung ist an die Stelle des Mitgefühls und der Güte getreten, wodurch nur ein Gesetz, das vegane Praktiken in der ganzen Welt vorschreibt, der Weg sein kann, körperliche und spirituelle Errettung zu erlangen.

Die Botschaft der Höchsten Meisterin Ching Hai ist ein Hilferuf an alle Regierungsstellen und führenden Parteien in der ganzen Welt, die über die Macht verfügen, neue Gesetze zu erlassen, und an alle Bürger der Welt. Ihre weisen und weitsichtigen Worte sind ein Weckruf, um allen zu verdeutlichen, welcher Schaden bereits angerichtet wurde und wie dieser durch die umfassende Annahme einer pflanzlichen Ernährungsweise rückgängig gemacht werden kann. Wenn die Menschheit Pandemien in der Zukunft verhindern, die Welt für nächste Generationen erhalten und die Gesundheit und geistliche Integrität schützen sowie Kriege verhindern möchte, so ist die vegane Lebensweise die einzige Antwort.

Diese wichtige Botschaft der Höchsten Meisterin Ching Hai an die Menschheit, sich dem Gebet für eine VEGANE WELT und WELTFRIEDEN jeden Donnerstag und Sonntag um 21 Uhr Hongkong-Zeit anzuschließen, ist unter dem folgenden Link abrufbar.

https://suprememastertv.com/en1/v/85910348104.html

