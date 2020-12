Auf Warren Buffett setzen: Ist die Berkshire-Hathaway-Aktie jetzt ein Kauf?

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat in den letzten Tagen einen tollen Meilenstein hinter sich gelassen. Mit einem Aktienkurs von ca. 235 US-Dollar konnte die legendäre Beteiligungsgesellschaft ein neues Hoch markieren. Chapeau, Buffett!

Sind es die jüngsten Investitionen gewesen oder möglicherweise die Aktienrückkäufe? Oder auch der allgemein freundliche Gesamtmarkt? An Gründen, weshalb die Aktie von Berkshire Hathaway steigen konnte, hat es jedenfalls nicht gemangelt.

Werfen wir heute jedoch einen Blick darauf, ob die Aktie von Berkshire Hathaway jetzt noch ein Kauf ist. Wie immer gibt es Chancen und Risiken, die man dabei berücksichtigen sollte.

Pro: Cash, Aktienrückkäufe, Know-how!

Wir können an dieser Stelle wieder bei null anfangen und die diversifizierten Chancen betonen, die Berkshire Hathaway als Beteiligungsgesellschaft bietet. Allerdings würde ich mich heute gerne auf drei potenzielle, attraktive Faktoren stützen, die jetzt im Kontext des Konglomerats relevant werden: Cash, die Aktienrückkäufe und das vorhandene Know-how.

Warren Buffett und Berkshire Hathaway verfügen weiterhin über 140 Mrd. US-Dollar in Cash. Und das bei einem börsennotierten Portfolio, das bei ca. 250 Mrd. US-Dollar liegt. Berkshire Hathaway besitzt natürlich auch noch verbundene Unternehmen. Trotzdem können wir feststellen: Mit einem solchen Betrag könnte Warren Buffett dem Konglomerat noch einmal ein vollkommen neues Gesicht verleihen. Vielleicht sogar zwei, wenn irgendwann einmal mehrere attraktive Optionen vorhanden sind.

Auch Aktienrückkäufe scheinen eine Option zu sein. Innerhalb dieses Jahres beträgt der Wert der gekauften und eingezogenen Aktien bereits ca. 16 Mrd. US-Dollar. Möglicherweise wird der Wert noch steigen, wobei das gestiegene Bewertungsniveau vielleicht zu rückläufigen Volumina führt. Warren Buffett wird schließlich sein Cash nicht einfach so aufwenden, um Aktien zu kaufen und einzuziehen. Das hat das Orakel von Omaha bereits des Öfteren betont.

Zu guter Letzt ist es außerdem das Know-how, das von Buffett und Munger ausgeht, das prägend für die Investition ist. Durch die relativ neuen und vergleichsweise jungen rechten Hände Weschler und Combs könnte Berkshire Hathaway auch experimentierfreudiger werden. Das führt vielleicht dazu, dass immer mal wieder Tech-Aktien in das Portfolio finden, was eine sinnvolle Ergänzung zu Buffetts eher klassischem Circle of Competence darstellt.

Die Cons: Bewertung, Buffett-Risiko, Alter

Allerdings existieren auch einige Dinge, die gegen eine Investition in Berkshire Hathaway sprechen. Möglicherweise ist es auch die fundamentale Ausgangslage. Berkshire Hathaway kam per Ende 2019 auf einen Buchwert je Aktie von 173,32 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kursniveau läge das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei ca. 1,3. Warren Buffett selbst bezeichnet die eigenen Anteilsscheine insbesondere bei einem Wert von 1,2 als attraktiv. Die Bewertung könnte daher gegen eine Investition zum jetzigen Zeitpunkt sprechen. Wobei es bald natürlich einen neuen 2020er-Wert geben wird.

Ein zweites Risiko ist außerdem Buffett- und Munger-spezifisch. Das Alter mit 90 und 96 Jahren könnte zu einem Problem und Belastungsfaktor werden. Auch die zwei Kompetenzen werden schließlich nicht mehr ewig die Geschicke der Beteiligungsgesellschaft leiten können. Wobei die Nachfolge mit Sicherheit geregelt ist.

Das größere Risiko ist möglicherweise, ob Warren Buffett noch die richtigen Investitionsentscheidungen trifft. Ein Risiko, das in diesem Jahr immer mal wieder die Medienlandschaft bestimmt hat, wobei das möglicherweise eher eine Glaubens- oder Vertrauensfrage ist. Trotzdem werden zum jetzigen Zeitpunkt Buffetts Entscheidungen noch prägend für Berkshire Hathaway sein.

Berkshire Hathaway: Glaubst du an Buffett …?

Die Aktie von Berkshire Hathaway notiert im Moment in der Nähe eines Hochs. Letztlich gibt es Faktoren, die pro oder contra sein könnten. Im Endeffekt dürfte es jedoch davon abhängen, ob man an das Management und die Möglichkeiten von Berkshire Hathaway glaubt. Falls die Antwort Ja ist, könnte noch immer ein guter Zeitpunkt für eine Investition sein. Trotz der Risiken gibt es noch immer langfristig die Aussicht auf solide Renditen.

