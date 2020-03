Auf Zinsjagd gehen mit 65 Prozent endfälligem Aktienmarkt-Puffer

Werbung. Im Zuge der Corona-Pandemie sind die Börsen weltweit auf Talfahrt gegangen. Analysten haben ihre Prognosen für die konjunkturelle Entwicklung revidiert und sehen weitere Abwärtsrisiken, weil die Periode des öffentlichen Stillstands länger als bisher geplant anhalten könnte. Aufgrund der zeitversetzten Stilllegungen in Asien, Europa und Amerika sei mit einer weltweiten Rezession zu rechnen. Immerhin halten es Analysten aber für denkbar, dass der Abschwung schneller vorübergehen könnte, als es nach der Finanzkrise vor zehn Jahren der Fall war. Die notwendige Bedingung dafür sei, dass die Pandemie in Europa und in den USA ähnlich schnell wie in China bekämpft werden kann und dass weitere große Infektionswellen ausbleiben.

Nach Meinung von Analysten könnte eine Rezession an den Aktienmärkten in Europa bereits eingepreist sein, wohingegen in den USA insgesamt höhere Bewertungsniveaus abgebaut werden müssten. Währenddessen werde das Zinsniveau durch das Geschehen langfristig voraussichtlich weiter gedrückt bleiben.

Infolge der jüngsten Verluste hat der europäische Standardwerte-Index EURO STOXX 50® am 23.03.2020 auf einem Niveau von 2.486 Punkten geschlossen. Seit dem Niveau vor Krisenausbruch ist das Aktienmarktbarometer damit deutlich gesunken. Diese Verluste haben einerseits zu einem starken Anstieg der impliziten Volatilitäten geführt. In nächster Zeit gehen die Marktteilnehmer dementsprechend von einer hohen Nervosität mit erheblichen Schwankungen aus. Zudem ist die erwartete Dividendenrendite des EURO STOXX 50® gewachsen, denn die prognostizierten Dividenden der Unternehmen beziehen sich auf das nunmehr verringerte Niveau des Kursindex.

Beide Aspekte begünstigen die darstellbaren Konditionen von neuen Investmentlösungen. Beispielsweise kann der Puffer für sinkende Indexnotierungen großzügig dimensioniert werden.

65 Prozent endfälliger Puffer für ein erfolgreiches Finale

Das DekaBank Express-Zertifikat Relax 06/2026 bezogen auf den EURO STOXX 50® (WKN DK0WTK) fixiert die Barriere bei lediglich 35,00 Prozent des Startwerts (Indexschlusskurs vom 17.04.2020). Dadurch räumt das Zertifikat dem breit diversifizierten EURO STOXX 50® Index einen endfälligen, 65,00-prozentigen Puffer für eventuelle Kursverluste ein. Wenn der Indexschlusskurs nämlich am Bewertungstag nach gut sechs Jahren (15.06.2026) wenigstens auf oder über diesem Niveau liegt, erhält der Anleger pro Zertifikat die maximal mögliche Auszahlung. Diese beträgt 109,00 Euro und ergibt sich aus dem Nennbetrag (100,00 Euro) und dem dann maßgeblichen Zinsbetrag (9,00 Euro).

Zusätzliche Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung

Ein erfolgreicher Abschluss ist allerdings schon weitaus früher möglich, weil das Express-Zertifikat zusätzlich die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung bietet. Darüber entscheidet der Schlusskurs des EURO STOXX 50® an den jährlich stattfindenden Beobachtungstagen, wobei die Tilgungsschwellen jährlich sinken. Im Gegenzug wächst die Wahrscheinlichkeit der vorzeitigen Rückzahlung bestehend aus dem Nennbetrag zusammen mit dem maßgeblichen Zinsbetrag in Höhe von 1,50 Euro pro vergangener Periode.

Falls jedoch keiner der fünf jährlichen Beobachtungstage zur vorzeitigen Rückzahlung führt und der EURO STOXX 50® am Bewertungstag sogar unter der 35-prozentigen Barriere schließen sollte, sind Verluste unausweichlich. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und die Reduktion des Rückzahlungsbetrags gegenüber dem Nennbetrag entspricht dem prozentualen Indexverlust ausgehend vom Startwert. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 30.03.2020 bis 17.04.2020, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Rating vom 25.09.2019, mehr Informationen unter www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter der Einheit Private Banking, Produktmanagement und Product Sales der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.