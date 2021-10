Aufatmen am Parkett! Evergrande will Teil der Schulden tilgen, Dax und Dow im Plus

Mit großer Erleichterung kam die Nachricht von Evergrande an den Aktienmärkten an. In Frankfurt und New York stehen die großen Indizes im Plus. Auffällig ist ein Einzelwert aus dem Nasdaq-Composite: Beyond Meat.

Zugehörige Wertpapiere: KYG2119W1069, DE0008469008, US08862E1091, XC0009694271, US2605661048,