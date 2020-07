Aufatmen in Paris, Rom und Madrid - Krisenländern winkt warmer Geldsegen der EU

Rom/Madrid/Paris (Reuters) - Das nach einer Hängepartie auf dem EU-Gipfel geschnürte Corona-Hilfspaket sorgt insbesondere in den Südländern für Aufatmen.

Italien sei zufrieden mit dem "ehrgeizigen Plan", sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. Seinem von der Krise besonders hart getroffenen Land winken laut dem Regierungschef 209 Milliarden Euro aus dem insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Programm - davon 81 Milliarden Euro Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Auch Spanien zeigte sich erfreut über die Einigung: "Das ist eine großartige Übereinkunft für Europa und eine großartige Vereinbarung für Spanien", sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez. Für sein Land sind laut dem Regierungschef 140 Milliarden Euro aus dem Hilfs-Topf bestimmt - etwas mehr als die Hälfte davon sind Zuschüsse.

Auch das von den Folgen der Corona-Pandemie gebeutelte EU-Schwergewicht Frankreich kann mit einem warmen Geldsegen rechnen: Laut Finanzminister Bruno Le Maire werde Hilfe in Höhe von 40 Milliarden Euro fließen. Die Wiederaufbaupläne für die Zeit nach der akuten Krise will die Regierung in Paris am 24. August vorstellen.

Ifo-Chef Clemens Fuest wertete die Einigung auf dem EU-Gipfel als "Vertrauensvorschuss" an die Empfängerländer: "Die wirtschaftliche Erholung wird jedoch nur funktionieren, wenn die betroffenen Länder selbst erhebliche Reformanstrengungen unternehmen", sagte der Präsident des Münchner Forschungsinstituts.