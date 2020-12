Aufgeheizte Stimmung unter festsitzenden Lkw-Fahrern in Dover

Dover (Reuters) - Im südenglischen Dover ist es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und wütenden Lkw-Fahrern gekommen, die kurz vor Weihnachten seit Tagen wegen der französischen Grenzblockade zur Eindämmung der neuen Coronavirus-Variante festsitzen.

Zahlreiche Fahrer protestierten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mit einem Hupkonzert gegen ihre missliche Situation und zogen in die Straßen rund um den Hafen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Dabei kam es auch zu kurzen Handgemengen mit Polizisten. Viele Fahrer werden wegen der Blockade wohl nicht mit ihren Familien zu Hause Weihnachten feiern können. Zudem beklagen sie eine schlechte Lebensmittelversorgung und einen Mangel an sanitären Anlagen.

Frankreich hat inzwischen zwar nach einer Einigung mit der Regierung in London die Grenzblockade gelockert und lässt Fahrer mit einem aktuellen Negativ-Test wieder ins Land.. Der britische Wohnungsbauminister Robert Jenrick sagt dem Sender Sky News, es werde aber dauern, bis sich der Rückstau aufgelöst habe. Soldaten würden bei den Tests helfen, um den Vorgang zu beschleunigen. Er hoffe, dass die Lastwagen in Kürze wieder fahren können.

Frankreich hatte die Grenze geschlossen, um die Ausbreitung einer mutmaßlich ansteckenderen Coronavirus-Variante zu verhindern, die vor allem im südöstlichen Teil Großbritanniens grassiert. Nachdem am Dienstag eine neue Rekordzahl an Positiv-Tests gemeldet wurde, erwägt die britische Regierung eine weitere Verschärfung der Maßnahmen. Es könnte sein, dass die strengen Regeln, die in Südengland, London und Wales gelten, auf weitere Landesteile ausgeweitet werden, sagte Minister Jenrick. Eine Verschärfung der zu Weihnachten geltenden Regeln werde es aber nicht geben.