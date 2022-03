Aufgerüstet - Diese Aktien steigen in harten Zeiten

Jahrelang hat die Bundesregierung die Rüstung vernachlässigt. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und dem Kriegsausbruch in Europa vollzieht die Regierung ein Kehrtwende. Jährlich sollen zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung fließen. Welche Aktien davon am meistem profitieren und welche eher etwas für die konservativen oder spekulativen Anleger sind, erfahren Sie in dieser Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: GB0002634946, DE000HAG0005, IT0003856405, US5398301094, DE0007030009