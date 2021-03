Aufnahmen aus dem Iran sollen neue "Raketen-Stadt" der Revolutionsgarde zeigen

(Reuters) - Der Iran hat Bilder und Filmaufnahmen von einer nach seinen Angaben neuen Raketen-Basis der Revolutionsgarde veröffentlicht.

Im staatlichen Fernsehen wurde die Anlage am Montag als "Raketen-Stadt" beschrieben. Gezeigt wurden Bilder, auf denen reihenweise Raketen in einem Depot aus Zementmauern zu sehen sein sollen. Es soll sich um Marschflugkörper und ballistische Raketen handeln. Außerdem befindet sich in dem Stützpunkt dem Bericht nach "Ausrüstung zur elektronischen Kriegsführung", wie Radar- und Überwachungsanlagen sowie Störsysteme.

"Was wir heute sehen, ist eine kleine Sektion der großen und umfangreichen Raketen-Ressourcen der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden", sagt der Befehlshaber der Elitetruppe, Hussein Salami, in dem Beitrag. Wo sich die gezeigte Einrichtung befindet, wurde nicht erläutert. Vergangenes Jahr hatten die Revolutionswächter mitgeteilt, dass sie eine Reihe unterirdischer "Raketen-Städte" entlang der Golfküste gebaut hätten. Der Iran zeichnet regelmäßig ein glänzendes Bild von den technologischen Fortschritten seiner Streitkräfte. Er verfügt über eines der größten Raketenprogramme im Nahen Osten.