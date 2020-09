Aufschwung bleibt intakt

Auf alte Börsenweisheiten können sich Anleger im Corona-Jahr 2020 nicht verlassen. Erst gab es kein „Sell in May“ und nun fehlt auch das „Comeback in September“. Während Ersteres angesichts der Rally erfreulich war, hat der Verkaufsdruck im zu Ende gehenden Monat Spuren hinterlassen. Der DAX sackte in der Spitze um mehr als 8% ab.

Dieser Dynamik konnte sich auch unser Depot nicht entziehen. In den vergangenen Tagen wurden wir bei Aroundtown, Datagroup, DIC Asset und S&T ausgestoppt. Während wir uns bei Datagroup von vornherein des hohen Risikos bewusst waren - und das auch genau so kommunizierten - ist der Kursverfall von S&T kaum nachvollziehbar. Obwohl die Software-Schmiede zu den Gewinnern der Pandemie gehört, entzogen ihr Anleger das Vertrauen. Seit Mitte August ging es über 20% nach unten. Das Nachziehen des Stoppkurses hat höhere Verluste verhindert und bei DIC Asset sogar zu ordentlichen Gewinnen von gut 10% geführt. Dennoch wäre ein frühzeitiger Verkauf ratsamer gewesen, denn die Frankfurter haben mit dem schwächelnden Markt für Büro-Immobilien zu kämpfen. Bei Aroundtown haben wir hingegen die negative Marktstimmung unterschätzt.

Der schwache September hat den Aufschwung an den Börsen jedoch nicht beendet. Die 100-Tage-Linie zeigte sich beim DAX als stabile Unterstützung. Trotz der bisherigen Rally hat sich keine Blase gebildet, die nun zu platzen droht. Angesichts des in der Coronakrise um zwei Prozentpunkte gefallenen globalen Zinsniveaus seien höhere KGVs derzeit gerechtfertigt, bestätigt uns Chris-Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank. Brexit und US-Wahl stellen zwar kurzfristige Risiken dar, aber Aktien bleiben das Anlage-Vehikel der Wahl. Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen rücken dabei in den Fokus. Sie haben sich seit März besonders bewährt.

Haftungsausschluss:

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

Foto: Curioso / Shutterstock.com