Aufschwung: Nach Pandemie, Krieg und Sanktionen eine Illusion?

Der Krieg in der Ukraine: Prinzip Hoffnung an den Finanzmärkten. Ist das wirtschaftliche Szenario auch so optimistisch? Nachdem schon durch Corona die Lieferketten rund um den Globus aus dem Gleichgewicht gerieten, was bedeuten dann die Folgen des Krieges, der Sanktionen und Turbulenzen an den Rohstoffmärkten? Rezession statt Aufschwung? Wie können Anleger darauf reagieren? Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg, analysiert die Lage im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000DB2KFA7, DE000DB2KFB5