Aufseher testen 50 europäische Großbanken in Krisenszenario

Frankfurt (Reuters) - Die EU-Bankenaufsicht EBA unterzieht in den nächsten Monaten insgesamt 50 europäische Großbanken einer umfassenden Belastungsprüfung.

In dem Stresstest sollen die Folgen einer sich verschärfenden Virus-Krise in einem Umfeld lang anhaltender Niedrig- oder Negativzinsen untersucht werden, wie die EBA am Freitag mitteilte. Der Test soll den Aufsehern Aufschluss geben, wie widerstandsfähig die Banken derzeit sind. Die EBA will die Ergebnisse bis Ende Juli veröffentlichen.

In dem Stresstest werden zwei Szenarios angenommen. Eines orientiert sich an den Wirtschaftsprognosen der nationalen Notenbanken. Daneben wird einem Krisenszenario angenommen, dass sich die Corona-Pandemie massiv zuspitzt und einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung in der EU um 3,6 Prozent bis 2023 auslöst. Zudem wird darin davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenrate um 4,7 Prozentpunkte zunimmt, die Preise für Gewerbeimmobilien um 31,2 Prozent abstürzen und die Aktienmärkte einbrechen. Die Banken müssen in dem Test unter Beweis stellen, dass sie eine solche Krisensituation meistern können und noch über ausreichend Kapital verfügen.

Die EBA hatte ihren ursprünglich im vergangenen Jahr geplanten Stresstest wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben. An dem Belastungscheck nehmen auch 38 Institute teil, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden. Die Ergebnisse sollen in die jährliche Bankenprüfung (SREP) einfließen. Zudem erhoffen sich Aufseher Hinweise darauf, wie schnell die aufsichtlichen Erleicherungen zurückgenommen werden können, die die Bankenwächter im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise eingeführt haben.