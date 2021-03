Aufsicht ruft Banken zur Vorbereitung auf zunehmende Problemkredite auf

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank hat die Geldinstitute im Euro-Raum aufgefordert, sich auf einen Anstieg der faulen Kredite (NPL) einzustellen.

Ein erstes vorrangiges Feld für die Aufsicht sei es, mögliche Klippeneffekte im Blick zu haben, sobald staatliche Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise auslaufen, sagte der oberste EZB-Bankenkontrolleur, Andrea Enria, am Dienstag dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments per Onlineschalte. "Das zweite vorrangige Feld ist, sicherzustellen, dass Banken sich angemessen auf die kommende Zunahme der NPLs vorbereiten", ergänzte er. Die EZB-Bankenaufsicht hatte erst unlängst vor einem zu laxen Umgang mit Problemkrediten gewarnt.

Experten rechnen mit steigenden Kreditausfällen je länger die Virus-Pandemie und die Beschränkungen des Wirtschaftslebens anhalten. Aus Sicht des EZB-Bankenkontrolleurs ist es unter anderem wichtig, dass sich die Geldhäuser an die aufsichtlichen Regeln und Empfehlungen halten. Institute müssten sich proaktiv mit dem Management von Kunden in Schwierigkeiten beschäftigen und ihre Bilanzen rasch aufräumen. "Die Covid-19-Pandemie hat es dringender denn je gemacht, dass Banken die strukturelle Schwäche angehen, die ihre geringe Profitabilität und die tiefen Börsenbewertungen zur Folge haben", sagte Enria. Aus seiner Sicht können Übernahmen und Fusionen ein Faktor sein, um das Problem der Überkapazitäten und der Zersplitterung in der Branche anzugehen.