Aufsichtsratschef von Xing-Betreiber New Work will Amt niederlegen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Xing-Konzerns New Work , Stefan Winners, will sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Mai niederlegen. Dies geschehe auf seinen eigenen Wunsch, teilte das für sein Karriere-Netzwerk Xing bekannte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Winners scheide komplett aus dem Gremium aus. Der Aufsichtsrat werde nun kurzfristig zusammentreten, um seine künftige Zusammensetzung zu regeln./nas/stw