Augenzeugen - Erneut Schüsse auf Demonstranten in Myanmar

(Reuters) - Nach dem bislang tödlichsten Protest-Tag in Myanmar haben Sicherheitskräfte Augenzeugen zufolge auch am Montag auf Demonstranten geschossen.

"Sie haben auf uns gefeuert", sagte ein 18-jähriger Teilnehmer der Proteste in der Stadt Myingyan, die sich gegen den Militär-Putsch richten. "Einem Mädchen wurde in den Kopf geschossen und einem Jungen ins Gesicht ... Ich habe gehört, dass sie gestorben sind." Auch an anderen Orten gingen Demonstranten trotz der Gewalteskalation am Sonntag mit Dutzenden Toten erneut auf die Straßen, um Demokratie und die Freilassung der festgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi einzufordern.

Allein am Sonntag waren nach Angaben von Ärzten und Bürgerrechtlern etwa 50 Menschen getötet worden, die meisten davon in einem Vorort der Metropole Yangon. Dort kam es auch zu Brandanschlägen auf Fabriken, die von Chinesen betrieben werden. Die Demonstranten werfen der Führung in Peking vor, die Militär-Junta zu unterstützen. China verurteilte die Angriffe. 32 Fabriken, in die von chinesischer Seite investiert worden sei, seien Ziel von bösartigem Vandalismus geworden, schrieb die staatlich kontrollierte "Global Times". Zwei chinesische Angestellte seien verletzt worden und es sei ein Schaden in Höhe von umgerechnet etwa 31 Millionen Euro entstanden.

Medien zufolge wurde in Teilen von Yangon und der zweitgrößten Stadt Mandalay das Kriegsrecht verhängt. Telekombetreiber wurden Insidern zufolge angewiesen, sämtlichen mobilen Datenverkehr landesweit zu unterbinden. Eine virtuelle Gerichtsanhörung Suu Kyis wurde nach Angaben ihres Anwalts auf den 24. März vertagt. Die Sitzung habe nicht stattfinden können, weil das Internet nicht funktioniert habe und eine Videokonferenz daher nicht möglich gewesen sei.

Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte bei der Wahl im November einen erdrutschartigen Sieg gefeiert. Das Militär erkennt diesen jedoch nicht an, da es nach seiner Darstellung Wahlbetrug gegeben haben soll. Nachdem die Wahlkommission die Vorwürfe zurückgewiesen hatte, entmachtete das Militär Anfang Februar die zivile Regierung. Seitdem kommt es regelmäßig zu Massenprotesten, bei denen nach Angaben von Bürgerrechtlern bislang insgesamt 140 Menschen getötet wurden.