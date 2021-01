AUMANN - Aktie klettert auf 52-Wochenhoch

Aumann AG - WKN: A2DAM0 - ISIN: DE000A2DAM03 - Kurs: 15,500 € (XETRA)

Die Anteilsscheine des Herstellers von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität haben seit Jahresbeginn fast 40 % an Wert hinzugewinnen können und bestätigen damit die positive Einschätzung vom Dezember ("AUMANN - Bulllische Konsolidierung").

Mittlerweile steht die Aktie auf dem höchsten Stand seit 2020 - sämtliche Corona-Kursverluste sind nunmehr egalisiert worden.

Geht da noch mehr?

Nach der jüngsten impulsiven 40 %-Rally wird die Aktie nun zunehmend anfällig für Gewinnmitnahmen und eine etwas längere Zwischenkonsolidierung. Rücksetzer in den Bereich 14,00 bis 14,50 EUR wären nach dem letzten Schub keine große Überraschung, so lange das Novemberhoch bei 14,00 EUR jedoch nicht per Tagesschluss unterboten wird, stehen die Chancen für eine anschließende Rallyfortsetzung des Nebenwertes nicht schlecht.

Erst ein Rücksetzer unter 14 EUR bringt die Bären wieder zurück ins Spiel, bis dahin bleibt ein Rücksetzer vorerst weiter tendenziell kaufenswert, ein Einstieg auf aktuellem Niveau lohnt allerdings unter CRV-Aspekten nicht mehr.

Aumann Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)