AUMANN - Chance für die Bullen!

Aumann AG - WKN: A2DAM0 - ISIN: DE000A2DAM03 - Kurs: 11,660 € (XETRA)

Nach der steilen Erholung von März bis Juni schwenkte der Wert in eine Konsolidierung ein, welche nach wie vor andauert und grob seitwärts verläuft. Dabei sitzt das Papier am Unterstützungsbereich bei 10,68 - 10,90 EUR auf und versucht eine Bodenbildung. Die Handelsmarken sind gesteckt.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Am unteren Ende der Seitwärtsrange könnten sich antizyklische Chancen bieten. Zu einem Kaufsignal kommt es jedoch erst, wenn die Aktie nachhaltig über den Widerstandsbereich bei 12,20 - 12,30 EUR ansteigen kann. Das obere Ende der Seitwärtsrange bei 14,80 - 15,00 EUR könnte dann getestet werden, darüber hinaus wäre Platz bis 16,00 - 16,50 und 18,82 EUR.

Bullische Verlaufsszenarien sind beim langfristigen Underperformer immer mit Vorsicht zu genießen, so auch in diesem Fall. Plötzliche Schwäche sollte niemanden überraschen, Tradingversuche auf der Longseite müssten eng abgesichert werden. Rutscht die Aktie per Tagesschlusskurs unter 10,50 EUR zurück, entstehen kleine Verkaufssignale. Dann könnten Abgaben bis 8,51 EUR folgen.

Aumann AG Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)