AURELIUS - Das Schlimmste scheint überstanden (Teil 2)

AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. - WKN: A0JK2A - ISIN: DE000A0JK2A8 - Kurs: 30,100 € (XETRA)

"Das Schlimmste scheint überstanden" schrieb ich im April über die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Das war an und für sich nicht falsch, mit der Aktie war aber unterm Strich kein Blumentopf zu gewinnen. Der Wert konsolidierte seitwärts. Am grundsätzlichen Setup hat sich nichts verändert. Unterfüttert wird das Ganze durch sich verbessernde Fundamentals.

Am vergangenen Donnerstag stellte das Management durchaus respektable Zahlen vor. Das operative Ergebnis der Portfoliounternehmen verbesserte sich im Jahresvergleich um 81 % auf 181,4 Mio. EUR. Damit wurde der Jahreswert 2020 bereits nach neun Monaten 2021 übertroffen. Der Net Asset Value (NAV) legte seit dem Jahresende 2020 um 20 % auf 40,43 EUR je Aktie zu. Der annualisierte Konzerngesamtumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen kletterte von 2,15 auf 2,78 Mrd. EUR.

Angesichts der starken Entwicklung der Portfoliounternehmen und einer stabilen finanziellen Ausgangslage hat das Management beschlossen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Bis zu 1 Mio. Aktien sollen in den kommenden zwölf Monaten zurückgekauft werden. Auch in Sachen Transparenz will Aurelius sich weiter verbessern. Ab dem dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen nun zusätzlich auch einen Bereicht, der unter anderem eine vollständige Konzern-Gesamtergebnisrechnung und eine Konzern-Bilanz enthält.

Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Es geht zudem um das Widerstandscluster zwischen 29,34 und 30,58 EUR. Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten bereits, nun nehmen die Bullen erneut Anlauf. Bei gut 30 EUR verläuft auch der EMA200 Woche. Über 30,58 EUR wären der Kursrutsch aus dem Vorjahr und auch das starke Verkaufssignal aus dem Februar 2020 egalisiert. Dies würde weiteres Potenzial eröffnen, zunächst in Richtung 34,50 EUR. Mittel- bis langfristig wären auch 45,87 EUR erreichbar, sollte der Impuls sich fortsetzen. Absicherungen im Falle eines Ausbruchs zur Oberseite bieten sich konservativ unter 23,92 EUR an.

Fazit: Die Entwicklung des Portfolios von Aurelius ist erfreulich, der Abstand zum NAV beträgt derzeit gut 10 EUR je Aktie. In einem ersten Schritt wären oberhalb von 30,58 EUR Kurse um 34,50 EUR erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 3,15 3,30 2,90 Ergebnis je Aktie in EUR 3,58 0,50 1,63 KGV 8 60 18 Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,25 1,50 Dividendenrendite 3,33 % 4,17 % 5,00 % *e = erwartet

Aurelius-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)