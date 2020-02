Aurora Cannabis: Ausverkauf temporär gestoppt

Nach den exorbitanten Kurszuwächsen gegen Ende 2017 von gut zwei US-Dollar auf einen Höchstwert von 12,53 US-Dollar setzt zunächst eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Nach mehreren geplatzten Kooperationen namhafter US-Firmen schmissen Investoren die Akte im hohen Bogen aus ihren Depots und verursachten einen Kurssturz zurück auf zwei US-Dollar bis Ende 2019. Anfang dieses Jahres wurde sogar ein Tiefstand von 1,44 US-Dollar markiert. Doch genau auf diesem Niveau und mithilfe der Unterstützungszone aus 2017 kehren allmählich wieder Anleger zurück und könnten für eine nachhaltige Stabilisierung in diesem Bereich sorgen. Zwar ist das kein Weckruf für die sofortige Eröffnung von Long-Positionen, allerdings könnten sich schon sehr bald wieder vielversprechende Handelsansätze ergeben.

Stabilisierungsphase gestartet

Weitere Schritte der Anleger und damit des Kurzverlaufs in der Aurora Cannabis-Aktie müssen erst noch abgewartet werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf in den Bereich von 2,82 US-Dollar steigt aber erst oberhalb von glatt zwei US-Dollar merklich an. Höhere Ziele sollten an dieser Stelle noch nicht ins Auge gefasst werden, das Chartbild präsentiert sich weiterhin äußerst schwach. Ein Direktinvestment bietet jedoch den Vorteil einer sehr engen Verlustbegrenzung, die knapp unter den aktuellen Jahrestiefs von 1,44 US-Dollar angesetzt werden kann. Äußerst spekulativ bleibt die Sache aber ohnehin, kleine Positionsgrößen werden favorisiert. Für den Fall eines Kursrutsches unter die aktuellen Jahrestiefs dürften noch einmal die Tiefstände aus 2017 bei 1,40 US-Dollar als Unterstützung zum Tragen kommen. Sollte dieses Niveau für eine nachhaltige Trendwende nicht ausreichen, könnte Aurora Cannabis sogar in den Ramschbereich von unter 100 Cent abrutschen.

Aurora Cannabis (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,74 // 1,83 // 1,95 // 2,00 // 2,02 // 2,10 US-Dollar Unterstützungen: 1,55 // 1,44 // 1,40 // 1,37 // 1,32 // 1,29 US-Dollar

