Aurubis erzielt mehr Gewinn und steigert die Dividende

Der Kupferkonzern Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) will die Dividende um 4 Prozent auf 1,30 Euro pro Aktie erhöhen, wie der im MDAX gelistete Konzern am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr wurden 1,25 Euro bezahlt. Die Ausschüttungsquote beträgt damit 35 Prozent des operativen Konzernergebnisses. Im Vorjahr lag die Quote bei 41 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 21. Februar 2021 in digitaler Form statt.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 65,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 1,99 Prozent. „Wir sind im abgelaufenen Geschäftsjahr robust durch die Krise gekommen, was angesichts der pandemiebedingten Dynamik der Märkte eine besondere Herausforderung war“, so Aurubis-Chef Roland Harings.

Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschafte Aurubis ein operatives Ergebnis von 221 Mio. Euro nach 192 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 12,43 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis stieg um 21 Prozent auf 167 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,73 Euro nach 3,08 Euro im letzten Jahr. Für das aktuell laufende Geschäftsjahr 2020/21 erwartet der Aurubis-Konzern ein operatives EBT zwischen 210 Mio. und 270 Mio. Euro (Vorjahr 185-250 Mio. Euro).

Die Aurubis AG ist in Europa der größte Produzent von Kupfer und weltweit der größte Kupferrecycler. Zu den Hauptaktionären zählt mit einem Anteil von rund 30 Prozent der Stahlkonzern Salzgitter.

Redaktion MyDividends.de